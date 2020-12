Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci: «Ho sposato Flavio Briatore per amore e lo rifarei»

Elisabetta Gregoraci torna a parlare del Grande Fratello Vip, di cui è stata una grande protagonista, e del suo rapporto con l’ex marito Flavio Briatore, anche lui involontario primo attore del reality condotto a Alfonso Signorini.

Del rapporto che lega Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore al Grande Fratello vip se ne è molto parlato per via della particolare amicizia fra la showgirl e il coinquilino Pierpaolo Pretelli, ora molto vicino a Giulia Salemi. Elisabetta, uscita dal reality, tiene a specificare che quello con l’ex marito è stato un vero amore: “E’ stato un rapporto importantissimo – ha spiegato in un’intervista a “Libero” - mi sono sposata per amore e lo rifarei. Il nostro matrimonio dopo 10 anni è finito ma tra noi due c’è sempre molto rispetto e nostro figlio Nathan è al primo posto in ogni nostra decisione”.

E’ entrata al GF per mettersi in gioco (“Senza filtri e come sono veramente. Spero di esserci riuscita. Sono ancora un po’ frastornata, ma l’affetto del pubblico, gli abbracci di mio figlio e la mia famiglia mi stanno aiutando tantissimo”) e per questo ringrazia il conduttore Alfonso Signorini: “Ringrazio Alfonso per la possibilità che mi ha dato di far conoscere una Eli diversa e le tante emozioni vissute nel reality”.

Era molto amata, ma ha scelto di uscire per amore del figlio: “Mio figlio viene prima di tutto, la sua mancanza per me era immensa. Riabbracciarlo è stata un’emozione fortissima, indescrivibile. Non averlo accanto per tutto questo tempo, è stata davvero la cosa più difficile del mio GF”.

