Grande Fratello, momento "gossip" in piscina: cosa si sono detti Ciro, Lorenzo e Letizia

Martedì 3 Ottobre 2023, 15:13

Giornata particolare nella casa del Grande Fratello. L'atmosfera è carica di romanticismo e la nascente simpatia tra Heidi e Vittorio è evidente a tutti. Ciro, Lorenzo e Letizia, intrigati da questa dinamica, ne discutono in piscina per un momento "gossip". Secondo Ciro, il modello sembra essere molto attento a costruire una certa immagine di sé e preferisce non esprimersi apertamente. Ciro vede la situazione in modo leggermente diverso: pensa che Vittorio sia intimidito dall'idea di trovarsi nella stessa situazione di Massimiliano e abbia paura di un possibile rifiuto di fronte a tutto il pubblico italiano. Questo timore, a suo parere, lo sta frenando. Grande Fratello, Beatrice Luzzi distrugge Signorini: quelle parole dette sul «caso Giselda»