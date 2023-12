Grande Fratello, Greta si è fatta il botox: la strana parte del corpo che si è rifatta

Mercoledì 13 Dicembre 2023, 07:48

Spunta un dettaglio curioso su Greta Rossetti, influencer, ex tentantrice di Temptation Island e attualmente tra i concorrenti del Grande Fratello: si è fatta il botox in una parte del corpo davvero particolare e inusuale. Di quale si tratterà mai? E, soprattutto, come sappiamo di questa sua piccola correzione estetica? Non indovinereste mai il punto dove ha deciso di intervenire! Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Red Communications; music by Korben MKdB



