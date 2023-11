Grande Fratello, parlano di Giulia Cecchettin: la produzione interviene ma Sara Ricci sbotta

Mercoledì 29 Novembre 2023, 07:54

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello, è stato fatto qualche cenno al delicato tema dell'omicidio di Giulia Cecchettin, riportato da Alfonso Signorini nel contesto della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Sara Ricci – che sapeva del femminicidio poiché è entrata nella casa da pochi giorni – ha avuto l'opportunità di esprimere le sue riflessioni in merito durante la diretta parlandone con Beatrice; tuttavia, la produzione ha ritenuto necessario richiamarla, in quanto non si possono portare notizie dall’esterno. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d'Italia? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset; music by Korben MKdB



