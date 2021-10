Gordon Ramsay: «La cucina greca è migliore di quella italiana». Il parere che zittisce tutti

Giovedì 7 Ottobre 2021, 12:19

Abbiamo sempre pensato la sfida per il primato in cucina fosse tra la quiche Lorraine e lasagna, tra Il Boeuf Bourguignon e il Pollo alla Cacciatora, ma sbagliavamo. La Francia non c'entra nulla e l'Italia deve vedersela in realtà con la Grecia. Anzi a dirla tutta, secondo Gordon Ramsay non c'è gara, perchè il Tzatziki vince a mani basse sul ragù alla bolognese. Ebbene si, secondo Gordon la la cucina greca è più buona della nostrana. E lo ammette certo e conscio delle sue affermazioni lo chef britannico proprietario di ristoranti in tutto il mondo e volto noto della tv, proprio nella prima puntata del programma Gordon, Gino and Fred go Greek.

La dieta ellenica batte quindi la mediterranea secondo lo chef. Un parere che lascia tutti senza parole, almeno quelli che lo hanno ascoltato mentre lo diceva.

Gordon Ramsay e la bomba in tv

Durante la prima delle due puntate di Gordon, Gino and Fred go Greek, format che vede Ramsay impegnato in un road trip culinario insieme al cuoco italiano Gino D'Acampo e al maître d'hôtel francese Fred Sirieix, Ramsey ha lanciato questa bomba. La meta di questa stagione è, ovviamente, la Grecia. I tre esperti del settore sono in viaggio nelle isole greche, tra enogastronomia e natura. È proprio mentre sono in viaggio tra un'isola e l'altra che Ramsay, bevendo bollicine, se ne esce con la sua affermazione. Tutto parte dall’apprezzamento del Franciacorta che ha nel calice il temutissimo proprietario di Hell's Kitchen, che secondo il volto tv lo non hanno niente da invidiare a quelle francesi. Ma poi si torna a parlare della cucina greca e qui parte la bomba vera. I greci possono ritenersi all’altezza dei cugini d’Oltralpe o degli italiani, è il suo ragionamento. Che arriva alla fatidica frase: «Onestamente? Credo che la cucina greca sia meglio della cucina italiana».

