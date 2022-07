Gordon Ramsay sceglie l'agnello da uccidere per pranzo: «Gnam gnam, chi finirà nel forno?». E piovono critiche sui social

Gordon Ramsay, lo chef più famoso al mondo, finisce ancora una volta al centro di una polemica social. Questa volta a scatenare un vero e proprio putiferio mediatico è stato un video che il volto di “Cucine da incubo” ha pubblicato sul suo profilo Tik Tok nel quale è ripreso mentre sceglie quale agnello uccidere per il pranzo. Nel filmato si vede Ramsay salire sulla piccola steccionata del recinto per poi rivolgersi ironicamenti ai dolci agnelli: «Gnam gnam, chi finirà per primo nel forno? Tu!». Ed è così che lo chef britannico scavalca e si avvicina alla "preda" concludendo il video così: «È ora di infornare».

Bufera sui social

Il breve filmanto ha subito scatenato numerose reazioni. I commenti sono stati quasi 20mila. Molti hanno criticato Ramsay per la leggerezza (e la crudele ironia) con cui lo chef si è rivoto agli animali. «Penso che Gordon abbia perso il senno» scrive un utente, «Qualcuno faccia qualcosa prima che sia troppo tardi» commenta qualcun altro. E non solo i vegani e i vegetariani sono rimasti colpiti in negativo da video ma anche i carnivori che hanno definito il comportamento del cuoco britannico "oltre il limite" e "triste".

Ramsay ha, inoltre, accompagnato il post con una didascalia, «La salsa di agnello non è stata ancora trovata nella realizzazione di questo video» che è un chiaro riferimento a un video di Hell's Kitchen che diventò virale nel 2006 in cui Ramsay gridava agli chef: «Dov'è la salsa di agnello?» e nonostante l'intenzione dello chef sembrerebbe ironica, in tantissimi sono rimasti "disgustati" da questo video definito "atroce" e "insensibile".