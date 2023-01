Evan Peters vince il Golden Globe come miglior attore in una serie tv: età, carriera e vita privata dell'interprete del killer Jeffrey Dahmer

I Golden Globes 2023 sono coclusi, i riconoscimenti per il cinema e la tv assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, a Beverly Hills, giunti all'80ma edizione sono stati assegnati. Dopo un anno di stop l'evento è tornato ad essere trasmesso su NBC. Nella categoria riservata ai premi dei Golden Globes per la televisione Evan Peters si è aggiudicato il premio per la serie di Ryan Murphy, Dahmer.

Vincitori Golden Globes 2023: da Spielberg a Colin Farrell tutti i film e gli attori premiati

Golden Globe, Evan Peters vince con Dahmer

Camaleontico e intenso: Evan Peters ha conquistato tutti in Dahmer-Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, la nuova serie Netflix ispirata alla vera storia del pluriomicida. E se dovessimo fare una classifa delle serie piu' viste e discusse di quest'anno Dahmer sarebbe la regina indiscussa. È stato un lavoro veramente impegnativo quello di Peters per riuscire a immedesimarsi nel ersonaggio che andava a interpretare. «Ho cercato di capire cosa provasse, cosa lo spingesse ad agire in quel modo e che tipo di mentalità avesse», ha raccontato l'attore in un'intervista. Uno sforzo non di poco conto dato che, ogni giorno, dopo la fine delle riprese, aveva bisogno di qualche ora per sé per scrollarsi di dosso quanto aveva dovuto interpretare.

Golden Globe, trionfano Spielberg e il film di Farrell, due premi a "The White Lotus"

La carriera

Ma Dahmer è solo l'ultimo successo di Evans Peters. Nato a Saint Louis (cittadina del Missouri, Usa) il 20 gennaio 1987 da una famiglia piuttosto benestante e nel 2001 (all'età di 14 anni) si trasferisce a Grand Blanc, in Michigan, dove sogna di entrare nel mondo della moda, studia recitazione e comincia a frequentare un liceo locale, che abbandona presto per andare a tentar fortuna nello showbusiness a Los Angeles insieme alla madre.

In California, il ragazzo dimostra subito di avere grande talento e, al suo secondo provino, viene scelto per interpretare il protagonista (Adam Sheppard) di un piccolo film intitolato Clipping Adam per cui vince un premio come miglior attore esordiente al Festival di Phoenix. Poi è la volta della teen-comedy Sleepover, vicenda corale in cui Evan ottiene una parte minore. Contemporaneamente si dedica alla pubblicità e soprattutto alla televisione, lavorando per Disney Channel e diventando una presenza costante della serie fantascientifica della ABC Invasion. Nel 2007 Peters torna al cinema, che però non gli riserva che personaggi secondari in produzioni di relativa importanza. Fra queste si distingue Never Back Down, a cui seguirà, nel 2011 Never Back Down - Combattimento letale. Per fortuna le soddisfazioni non mancano, e arrivano sia dal piccolo schermo (con sei episodi della serie One Tree Hill) che dal teatro, che offre all’attore la possibilità di impersonare Fagin in una riduzione teatrale di "Oliver Twist".

Il 2011 è per Evan Peters un anno fortunato: grazie ad American Horror Story, infatti, l’attore acquista un incredibile successo. È probabilmente la serie più importante della sua carriera. La serie è andata avanti per ben dieci anni e in ogni stagione Peters è riuscito a dare prova del suo incredibile potenziale.

Entrato ormai in sintonia con personaggi dal profilo inquietante, Evan Peters nel 2013 spiazza tutti e cambia completamente genere: a fianco di Emma Roberts, infatti, recita nel film “Il mondo degli adulti”, una commedia romantica.

La vera popolarità arriva nel 2014: quando in X-Men – Giorni di un futuro passato, Evan Peters era Quicksilver, il ragazzo più veloce tra tutti i supereroi Marvel, nonché figlio del grande Magneto e fratello di Scarlet Witch. Poi altre interpretazioni fino ad arrivare a Dahmer – Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, l'ultimo suo lavoro del 2022.

La biografia

L’attore che tra qualche giorno spegnerà le sue 36 candeline è nato a Saint Louis il 20 gennaio 1987 ed è del segno del capricorno. È americano e la sua altezza è di un metro e ottanta centimetri circa. Suo padre si chiama Phil Peters, mentre la madre Julie. L’artista ha inoltre un fratello di nome Andrew e una sorella che si chiama Michelle.

La vita privata

Dal 2010 al 2011 Evan Peters è stato insieme alla modella e cantante Pixie Geldof. Successivamente ha frequentato la collega Alexandra Breckenridge (American Horror Story). Dal 2011 al 2012 ha avuto una relazione con l’attrice Alexia Quinn mentre dal 2013 al giugno 2015 è stato fidanzato con la collega Emma Roberts (American Horror Story). I due hanno poi ripreso la relazione, in un continuo tira e molla che è terminato a marzo 2019, con la separazione ufficiale. Subito dopo ha avuto una relazione con la cantante Halsey finita in pochi mesi. Oggi, quindi, non sappiamo dirvi se Evan Peters abbia una fidanzata oppure sia single