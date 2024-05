Giuseppe Maggio: «Per trasformarmi in Bertolucci sono ingrassato 10 chili. Ora girerò scene di nudo»

Giuseppe Maggio non ci crede ancora. «Sto vivendo un sogno, è stata l’esperienza più bella della mia carriera. Chiunque faccia o aspiri a fare questo mestiere, non può non avere questo come obiettivo: Cannes è la culla del cinema». Il debutto al Festival a Cannes è un sogno che si realizza. Ma non solo. A Chi l'attore racconta che recitare in Maria, interpretare il grande regista Bernardo Bertolucci è stato il suo più grande desiderio.

Il film racconta la vita dell’attrice Maria Schneider prima, durante e dopo Ultimo tango a Parigi. «È un film molto crudo, che vuole riportare i fatti. Lo stesso Bertolucci, in una delle sue ultime interviste, disse: “Mi sento colpevole per quello che ho fatto, però non ho rimorsi perché volevo che lei vivesse davvero l’umiliazione e la rabbia”. E così noi nel rappresentare il film e quei momenti ci siamo attenuti al fatto che lui fosse dispiaciuto per quanto accaduto, ma che voleva una reazione di lei vera». Poi ancora: «Il nostro film vuole raccontare e dare una nuova dignità a chi in quel momento, e anche dopo, l’aveva persa, perché la Schneider era una grandissima attrice, che purtroppo venne considerata come oggetto del desiderio, per il ruolo che aveva».

Ingrassato 10 chili

Per poter prendere la parte Giuseppe ha dovuto ingrassare 10 chili.

Le scene di nudo

E lui l'ha fatto ancor prima di fare il provino. «Mi sono detto: “Non so se mi richiameranno, io però inizio a mangiare, al massimo poi farò una dieta!”. La regista, Jessica Palud, se n’è accorta e mi ha chiesto perché fossi ingrassato. “Perché voglio fare il tuo film!”, le ho risposto. Non so se questa cosa l’abbia conquistata, ma le ho fatto capire di essere davvero disposto a mettermi in gioco...».

Adesso serie per Netflix, Mrs Playmen, Giuseppe Maggio girerà delle scene di nudo integrale. Ma prima di accettare si è confrontato con una figura nuova, l'intimacy coordinator: «È prevista questa figura e mi sono sentito tutelato dalla presenza di una persona che ti permette di parlare senza il timore che quello che dici possa danneggiare la tua carriera o il tuo futuro, perché c’è la paura condivisa che, se non fai quello che ti viene chiesto, non ti chiamino più. L’attore non ha solitamente una posizione di potere, che è del regista e del produttore. L’intimacy coordinator parla al posto tuo, pattuisce prima come girare le scene».