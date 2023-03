Giuseppe Cipriano e Marco Meneghello, chi sono le vittime dell'incidente aereo a Guidonia

Sono il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello, effettivi al 60esimo Stormo dell'Aereonautica militare, le due vittime dell'incidente aereo di Guidonia.

Guidonia, il pilota eroe dell'aereo precipitato: con la sua manovra ha evitato una strage

Chi erano le vittime

Cipriano, classe 1975, abitava a Guidonia ma non era romano di origine. Meneghello, nato nel 1977, era originario di Legnago, Verona.

La #Difesa e il Min. @GuidoCrosetto esprimono i sentimenti del più profondo cordoglio e si stringono in un ideale abbraccio ai familiari del T.Col. Giuseppe Cipriano e Magg. Marco Meneghello #AeronauticaMilitare tragicamente scomparsi nell'incidente aereo avvenuto a #Guidonia. pic.twitter.com/N7Ab3y00ev — Ministero Difesa (@MinisteroDifesa) March 7, 2023

Il cordoglio di Crosetto e Tajani

«Mi stringo in un forte abbraccio, mio e della Difesa, ai familiari dei due piloti che hanno perso la vita oggi nel tragico incidente aereo avvenuto a Guidonia. Ho espresso al generale Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, le mie più sentite e commosse condoglianze e la vicinanza di tutta la famiglia della Difesa. Cieli blu, Giuseppe e Marco». Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, sull'incidente in cui hanno perso la vita il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello. Il ministro, informa la Difesa, resta costantemente aggiornato sulle operazioni di soccorso nelle aree dove è avvenuto l'incidente.

«Grande dolore per la tragica morte di due piloti dell'Aeronautica militare. Le mie condoglianze ai loro cari e al 60° Stormo. Ho telefonato al Generale Goretti, a pochi giorni dal centenario, mi stringo ancora di più alla grande famiglia dell'Aeronautica militare. Riposate in pace». Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

L'inchiesta

Il pm di turno della Procura di Tivoli sta effettuando un sopralluogo a Guidonia, sul luogo dell'incidente in cui questa mattina sono precipitati due ultraleggeri dell'Aeronautica Militari dopo essersi scontrati in volo. La Procura aprirà una indagine per ricostruire quanto avvenuto. Anche l'ispettorato aeronautica, in quanto velivoli militari, avvierà accertamenti.