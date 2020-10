Giuseppe Conte e la compagna Olivia di nuovo a cena ai Castelli Romani, dall'amico chef Morelli

Velletri, il presidente del consiglio Giuseppe Conte, ritorna ai Castelli Romani, per una cena tra amici e una serata in pieno relax da uno dei suoi chef di fiducia, Benito Morelli, del noto ristorante "Benito al Bosco". In compagnia di alcuni amici e della sua compagna Olimpia Palladino, nella sala "Tognazzi" immersa nel verde dei boschi del monte Artemisio. Qualche sera fa, ma la notizia si è appresa solo in queste ore, ha cenato a base di pesce fresco di Anzio, con gli antipasti e i primi preparati dalle sapienti mani dell'esperto cuoco veliterno. Come fece già i primi di giugno quando dopo il lockdown e i duri mesi della pandemia si concesse la prima uscita a cena ai Castelli Romani, prima dal mitico Benito Morelli e poi alla fraschetta all'aperto "Il Lampioncino" ad Ariccia, nei boschi di Monte Gentile. Il premier Conte ha ringraziato il capofamiglia dello storico ristorante Benito Morelli e i figli Daniela, Roberto e Sabrina, per il grande lavoro che svolgono da tanti anni nell'ambito enogastronomico, per le persone comuni e per i grandi politici che spesso sono chiamati a servire anche a Roma nelle sedi istituzionali da sempre.

