Giulio Berruti su Maria Elena Boschi: «La prima sera da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono»

Giulio Berruti ha deciso di parlare per la prima volta della sua relazione con la parlamentare Maria Elena Boschi. Nell'intervista rilasciata a Verissimo l'attore ha dichiarato di essere molto felice con lei e ha voluto raccontare come è nata la loro storia, entrando anche in intimi dettagli.

Berruti e la Boschi si sono conosciuti nel 2014, all'uscita da un cinema, poi per tre anni non si sono né visti né frequentati. Dopo il lockdown hanno riallacciato i rapporti e hanno iniziato a vedersi fino a quando non è scattata la scintilla. Berruti descrive la Boschi come una persona molto dolce, e proprio questa dolcezza avrebbe fatto breccia nel suo cuore: «È propensa all’ascolto, attenta ai bambini e alle persone in difficoltà. La prima sera in cui si è fermata da me mi ha chiesto di pregare per le persone che soffrono», ha raccontato a Silvia Toffanin.

Racconta anche dei lati buffi della parlamentare: «La prima volta che è venuta a cena a casa mia, è caduta dalla sedia e ha fatto cadere anche il vino, sporcandomi la camicia. In quella vulnerabilità e goffaggine reciproca ci siamo un po’ trovati». Sulla possibilità di mettere su famiglia Berruti è molto chiaro e spiega di desiderare una famiglia numerosa e avere tanti figli, poi ammette: « Tra noi ne abbiamo parlato e poi si vedrà».

