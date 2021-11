Giulia Talia, la prima lesbica dichiarata a Miss Italia: «Convivo con una donna e ora non temo più i giudizi»

Si chiama Giulia Talia, ha 24 anni, è romana ed è una delle aspiranti Miss Italia 2021. Dovrà aspettare però qualche ora per sapere se accederà alla finalissima con altre 19 ragazze: in questi giorni al Crowne Plaza Hotel di Roma si stanno tenendo le pre-finali. Lei ha ottenuto la fascia di Miss Cinema 2020 ed è la prima concorrente nella storia della competizione a dichiararsi lesbica nel suo video di presentazione poi pubblicato sui social. Laureata in scenografia, sta ottenendo una specializzazione in Interior Design e nel frattempo sta svolgendo un tirocinio in uno studio di architettura. Il suo è un gesto importante, che ha già ricevuto consensi sui social ma non solo.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto I MESSAGGI Miss Mondo, insulti alla finalista Erika Mattina: «Sei... NEWS La rivoluzione black delle Miss

Miss Mondo, insulti social alla finalista Erika Mattina: «Sei lì solo perché sei lesbica»

«Sono tre anni che convivo con la mia compagna e recentemente abbiamo deciso di ampliare la nostra famiglia adottando al canile di Muratella un amico peloso, il nostro pitbull di quattro anni Marshmallow - dice Giulia -. Grazie alla mia famiglia ma soprattutto ai miei amici, oggi riesco a parlare apertamente della mia relazione con una donna senza più timore di non essere accettata e senza aver paura di un giudizio negativo da parte degli altri.

Prima ragazza a dichiarare la propria omosessualità

Giulia è la prima donna a dichiarare la propria omosessualità nel concorso di bellezza, senza paure: «Sono arrivata a una mia consapevolezza in cui non si può percorrere la propria vita rincorrendo una qualche forma di accettazione da parte di una persona che magari non avverrà mai perché non siamo tutti uguali – dice nel video Giulia – E con l'opportunità che quest'anno Miss Italia mi ha dato, spero di far arrivare questo messaggio e la mia esperienza personale a persone anche molto lontane da me, e perché no, essere una forma di aiuto o semplicemente di informazione per le altre persone».