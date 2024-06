Giulia Schiff: «Smetto di combattere in Ucraina, ho ricevuto due medaglie da Kiev ma ora vado in Israele»

Nuova vita per Giulia Schiff. E' volata in Ucraina per combattere contro l'aggressione russa fin dall'inizio del conflitto: si è arruolata come volontaria alla Legione Internazionale dell'intelligence ucraina, poi nel team Masada con l’esercito di Kiev, nelle Forze Speciali della Legione Internazionale, in seguito ha svolto volontariato con la sua fondazione.

Giulia Schiff, l'Ucraina e l'impegno

Schiff, l'ex pilota dell’aeronautica militare che denunciò di essere stata vittima di nonnismo nel "battesimo del volo", ha ricevuto due medaglie e una lettera di ringraziamento dal ministero della Difesa ucraino per «il coraggio, l'abnegazione e l'audacia dimostrati sui campi di battaglia contro le forze di occupazione russe a favore dell'indipendenza ucraina».

Ma l'impegno per l'Ucraina, che ora si è visto riconosciuto anche con due medaglie, assicura, non verrà meno: «Ho ricevuto dal ministero della Difesa ucraino una medaglia per servizio onorabile nella legione e una per meriti di combattimento nella 59esima Brigata», continua spiegando che a ciò si aggiungono «due lettere di raccomandazione» per il servizio svolto nella legione dell’intelligence e per il volontariato.

«Questa è la prova tangibile che la mia attitudine militare e professionale era ben sopra la media - sottolinea Schiff togliendosi qualche sassolino dalla scarpa riguardo all'espulsione dall'Aeronautica militare e al processo in corso per la denuncia di nonnismo - E' la più grande soddisfazione della mia vita, alla faccia di chi mi vuole male». E anche se è pronta a deporre le armi in Ucraina «sicuramente tornerò anche perché sto avviando due progetti di collaborazione con aziende italiane per lo sminamento del territorio ucraino sia via terra che via aria con i droni», conclude.