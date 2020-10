Giulia De Lellis a Milano senza mascherina, pioggia di critiche: «Che tristezza». Non è stata presa benissimo la passeggiata di Giulia De Lellis a Milano senza mascherina. L'ex concorrente di Uomini e Donne ha pubblicato nel suo feed di Instagram una serie di scatti che la ritraggono in strada nel capoluogo lombardo intenta a sorseggiare una bicchiere extra large di cappuccino. «Caffeine rush between meetings – ha scritto nella didascalia - Eravamo stranamente in anticipo così mi sono fatta scattare una fotina. Look del giorno, vi piace ?! Io ho un debole per lo stivale alto..». I fan dell'influencer, però, più che allo stivale alto hanno fatto caso all'assenza della mascherina, obbligatoria anche all'aperto secndo le disposizioni dell'ultimo dpcm.

«Diciamo che in questo momento storico così particolare - scrive un utente tra i commenti - dove sentiamo di rivolte , di gente che si ammazza .. vedere una foto di un personaggio pubblico, in una piazza ... senza mascherina, fa davvero tristezza! C’è bisogno di esempi, GIUSTI». Un altro gli fa eco: «Ma smettila di atteggiarti quando gente muore di fame e metti la mascherina anche nelle foto altro che caffè». Sono comunque tantissimi i commenti di apprezzamento nei confronti della ex "gieffina". «Look pazzesco», «Outfit da 110 e lode», sono alcuni dei complimenti ricevuti dalla De Lellis, che da un po' ormai ha concluso la sua tormentata storia con Andrea Damante per fidanzarsi con Carlo Beretta.

