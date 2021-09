Giulia De Lellis, fan in ansia per un problema di salute: «Il peggio è passato, ora devo rimettermi in sesto»

Giovedì 23 Settembre 2021, 18:35

Sono giorni di grande ansia questi per Giulia De Lellis, alle prese con alcuni problemi di salute che non le danno tregua. L'influencer si è sottoposta di recente a numerosi controlli medici, durante i quali ha postato su Instagram delle "storie" in cui racconta ai follower il proprio stato d'animo: «Mentre aspetto penso… Oggi ho ricevuto una notizia che mi ha tanto buttato giù. Io sto bene, il peggio è passato e sto scartando, piano piano, altre opzioni negative per rimettermi in sesto come si deve! Teniamo a mente che la vita è veramente così preziosa ed imprevedibile, ok?».

Giulia De Lellis: «Il peggio è passato, ora devo rimettermi in sesto»

L'ex concorrente di "Uomini e Donne" e "Gf Vip" ha aggiunto: «Oggi una delle donne più forti, ma che probabilmente di così forte raramente incontrerò mai mi ha detto che Dio le brutte persone non se le prende mai… e cazz* ha proprio ragione!… siamo grati alla vita, un po’ di più!». L'influencer, che sta seguendo delle cure per combattere l'acne, è stata messa in allarme dai medici su un possibile altro problema di salute, per il quale è stata costretta a sottoporsi ad alcuni controllli. Giulia De Lellis ha preferito non specificare di cosa si tratta, ma oggi - sempre su Instagram - ha dato un importante annuncio: «Le cose più "brutte" per l'altra problematica finalmente sono state scartate! Dopo giorni così così, finalmente un sospiro di sollievo!».