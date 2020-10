Giulia De Lellis, il nuovo fidanzato è un amico di Andrea Damante? «Non ho tradito nessuno»

Giulia De Lellis ha un nuovo fidanzato. A dare la notizia è proprio la 24enne influencer che, rispondendo ad alcune domande dei follower su Instagram, ha rivelato - fra le righe - di aver cominciato una nuova frequentazione dopo la rottura con Andrea Damante. A chi le chiede se abbia una relazione clandestina con un amico del suo ex, o se abbia tradito quest'ultimo, Giulia De Lellis risponde: «Che faccio predico bene e razzolo male? Io non ho tradito nessuno! La mia frequentazione non è di certo figlia di mancanze di rispetto. Questa, le passate e nessuna mia lo sarà!».

E aggiunge: «Di conseguenza ci tengo a dire che se volete sapere se mi sto frequentando con qualcuno formulate bene la domanda, vi prego… Tra un’illazione e una domanda c’è tanta differenza! Ricordatevi sempre che state parlando con me, un po’ mi conoscete… Faccio le cose con la testa, il cuore e la pancia è vero. Ma con intelligenza e rispetto». Quando le chiedono se sia felice che Andrea Damante si sia rifatto una vita, la De Lellis risponde: «La sua felicità è anche la mia! Siamo andati oltre, nel rispetto di quello che siamo stati e di quello che per sempre saremo. In questa nuova fase di vita mi piace dire che nessuno ha mancato di rispetto a nessuno e che siamo molto sereni… Serenità e felicità ciò che sto cercando di recuperare anch’io concentrandomi su altro».

Chi è il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis?

Sull'identità del nuovo fidanzato della De Lellis, per ora, nessun annuncio ufficiale. Ma sono in molti a sostenere, soprattutto dopo le ultime dichiarazioni dell'influencer, che la sua nuova fiamma sia un vecchio amico di Andrea Damante. Il nome più gettonato in tal senso è quello di Carlo Beretta, ex di Dayane Mello, ma si tratta al momento solo di ipotesi. Intanto Damante sembra non aver preso benissimo le ultime uscite della De Lellis. Il dj veronese, infatti, ha cancellato dal suo profilo Instagram tutte le foto con "GdL" e a chi gli chiede cosa pensa della nuova relazione di quest'ultima lui risponde: «Non lo sapevo neanche io. Fortuna che c’è chi me lo ricorda».

