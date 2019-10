Giulia De Lellis, Andrea Damante mostra la nuova fiamma: è identica alla ex Foto

La chiama simpaticamente "Diabolik", ma la bella mora che Andrea Damante mostra nelle sue stories su Instagram potrebbe essere semplicemente definita Giulia De Lellis 2. La nuova fiamma del dj veronese, infatti, è la copia dell'ex fidanzata, l'influencer romana che ha fatto della storia delle "corna" ricevute un libro vendutissimo. E se la De Lellis è ormai legata al campione di motociclismo Andrea Iannone, per Damante c'è lei, Chiara Montemurro.

Giulia De Lellis, scatto hot: posta su Instagram una foto di Iannone nudo

La ragazza che Andrea Damante riprende e poi mostra sui social mentre si muove dentro casa sua ha 24 anni, è nata a Roma il 15 ottobre 1995, è mora e parla fluentemente l’italiano, l’inglese, il francese e lo spagnolo. Andrea e Chiara erano stati già fotografati insieme qualche settimana fa, ma avevano cercato di seminare i "paparazzi" correndo per le vie di Roma.



Chiara, infatti, è romana come Giulia e sogna di fare l'attrice dal momento che il suo curriculum compare tra quelli della Scuola Nazionale di Cinema. Tra le sue precedenti esperienze ci sono un videoclip con gli Zero Assoluto, per il brano “All’improvviso”, e book per Abercrombie & Fitch. I due sembrano molto affiatati, Damante è affettuoso e ironico e per qualcuno tra i due potrebbe esserci una storia seria. Dopo Giulia sono stati tanti i flirt senza importanza. Chissà che la somiglianza fisica con la fidanzata storica non aiuti a costruire una relazione più duratura.

Ultimo aggiornamento: 21:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA