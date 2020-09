Giulia De Lellis e Andrea Damante si rivedono: «E' per il bene di nostro figlio»

Si lasciano, si rimettono e si rilasciano. La storia infinita di Giulia De Lellis e Andrea Damante ha un nuovo capitolo: e riguarda quello che per loro è come un figlio, il cane Tommy che è stato adottato da entrambi qualche mese fa. «Ora sta con la mamma, tra un po’ con il papà», scrive Giulia in una storia annunciando un incontro con il suo ex. Tanto è bastato per scatenare gli utenti dei social. L'hashtag "Damellis" è subito finito in tendenza su Twitter, citato da tutti i fan della coppia, quelli che non si rassegnano alla fine della loro storia d'amore.

Giulia De Lellis e Andrea Damante, lei rivela: «Ci siamo lasciati e non sarà come l'altra volta»

Le storie su Instagram delle ultime ore sono piene delle immagini del tenero Spitz. E non manca il tag al dj veronese. «Noi ci vogliamo bene, tutti e tre. Tommy è di entrambi e abbiamo deciso di fare un po’ e un po’. Ora Tommy si è fatto tutto profumato per l’arrivo di Andrea e passerà tutta la giornata con il suo papà, a cui vuole molto bene. Però vuole molto più bene alla sua mamma», ha specificato Giulia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA