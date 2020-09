Giulia De Lellis e Andrea Damante, lei rivela: «Ci siamo lasciati e non sarà come l'altra volta»

Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono lasciati. Da settimane si vociferava sulla nuova separazione dopo l'inaspettata riconciliazione in pieno lockdown. Ora è arrivata la conferma ed è l'influencer romana a rompere il silenzio rispondendo alla domanda di un follower su Instagram. Infranti i sogni dei sostenitori dei "Damellis", la giovane però rassicura: «Le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami».

Giulia De Lellis a Venezia sul red carpet in abito rosa, ma è ironia social

Giulia De Lellis, i brufoli diventano social: «Foto senza filtri, è una storia diversa»

Andrea Damante e la nuova fidanzata, ira social: «Non permetto di essere infangato»

«Ci parli di te e Andrea?», aveva chiesto il follower. La risposta non si è fatta attendere: «Con piacere… Anche se questa volta abbiamo voglia di proteggerci di più, per quanto possibile. Non abbiamo nascosto che da due mesi o poco più non stiamo più insieme e non viviamo sotto lo stesso tetto. Lo vedete, l’ho detto. Ho condiviso con voi quasi tutto di questa relazione incredibile».

Da circa due mesi, infatti, Giulia e Andrea non si mostrano insieme e trascorrono le giornate l'uno lontano dall'altra. «È bene che sappiate anche - aggiunge Giulia - che le distanze e il tempo non cambieranno mai alcuni legami. Andre è e resterà una delle persone più importanti della mia vita! Ci siamo l’uno per l’altra. Senza odio né rancori, senza colpe o cose simili. Stiamo cercando solo di vivere la nostra vita così come viene augurandoci solo il meglio. Insieme o separati che sia».

Non si conoscono i motivi della rottura. La volta precedente erano stati i tradimenti del dj veronese a causare la fine della relazione. Un'esperienza che è stata anche descritta nel libro di De Lellis "Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza». I due si sono conosciuti a "Uomini e Donne" e hanno conquistato subito il pubblico.



sssx

Ultimo aggiornamento: 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA