Giulia De Lellis: «Uso filtri nelle stories per coprire l'acne, ecco come sono davvero»

Giulia De Lellis si mostra senza filtri, nel vero senso della parola. L’influencer ha raccontato nelle stories di Instagram di aver combattuto una «bruttissima acne» e di utilizzare dei particolari filtri per sembrare perfetta sui social. «Non sono stata bene durante la Fashion Week – ha spiegato Giulia De Lellis nelle sue stories - per via di antibiotico e cortisone ho una pelle assurda, ma voi continuate a dirmi che sono fantastica. Ve l’ho detto tante volte, è merito dei filtri».

L’ex concorrente del Gf Vip ha spiegato: «Non pensate che io abbia una pelle perfetta. Ho avuto una bruttissima acne, la sto curando, sto migliorando, ma adesso vi faccio vedere come sono senza filtri». A questo punto la De Lellis si è mostrata al naturale, mandando un bel messaggio ai suoi follower: «Non lasciatevi illudere sempre da quello che vedete. Io vivo serena lo stesso perché mi curerò, lo so che ci riuscirò, sarò bravissima».

