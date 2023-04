Giulia Cavaglià fa ritardo, perde il volo e inveisce contro l'hostess: «Mi ha fatto tornare gli attacchi di panico». I video dell'ex tronista virali

Finisce male il rientro dal week-end di Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, da Barcellona. L'influencer rimane bloccata all'aeroporto e racconta la sua vicenda sui suoi profili social. «Praticamente è successo che siamo qua, siamo arrivati qua al gate con quattro minuti di ritardo. E non ci fanno passare raga!». Poi si corregge e dice: «Cioè, non ci fanno passare per tre minuti di ritardo al gate, tre! Le persone sono ancora lì che stanno imbaracando». E minaccia di fare una petizione contro la compagnia aerea. «Non ho parole! Non ho parole!».

Uomini e Donne, rissa choc tra Armando e Riccardo: «Sono arrivati alle mani». Le anticipazioni

La rabbia di Giulia Cavaglià sui social

Un rifiuto che ha scatenato l’ira della ragazza che ha cominciato a inveire contro la hostess che le ha impedito l’accesso e la compagnia aerea con la quale aveva prenotato il volo di ritorno.

Subito dopo, Giulia torna sui social e se la prende con la hostess di terra: «Vi dico solo che non ha voluto darmi il suo nome e il suo cognome per fare una lettera di richiamo». Inarrestabile l'ex tronista continua: «Complimenti, veramente. Ottimo lavoro. Ci sono ancora persone che stanno aspettando il volo che non è ancora partito. Il volo non è ancora partito e se va bene sarà pure in ritardo, perché doveva partire a 40 e non è ancora partito».

Le accuse contro l'hostess

Ma non è tutto. «Sono tornata ad avere gli attacchi di panico». L'influencer si riprende mentre ha il volto provato e sta quasi per piangere. «Perdere un volo non è la fine del mondo. Ritornare ad avere attacchi di ansia e panico per colpa di una hostess di m non lo trovo giusto».

Uomini e Donne oggi (21 aprile) non va in onda: ecco il motivo (e quando torna). Stop al dating show di Maria De Filippi

I video in un attimo sono diventati virali e sono tantissimi gli utenti che le hanno fatto notare che in realtà il motivo per cui non è stata fatta imbarcare è semplicemente perchè era lei ad essere in ritardo e questo è un elemento sufficiente per bloccare l'accesso al gate. «Il rispetto lo devi avere te, nei confronti delle hostess, arrivando puntuale. Svegliati» e ancora «Se c'è un orario di chiusura va rispettato, perché gli altri che sono li in orario non devono aspettare i vostri comodi. «È giusto che non l'abbiano fatta entrare, se vuole fare come le pare prenotasse un volo privato». Sono tantissimi i commenti: prima dice siamo arrivati 4 minuti in ritardo, poi dice eravamo lì seduti vicino al gate da 2 ore e aspettavamo si smaltisse la fila»