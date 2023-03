Giovedì 16 Marzo 2023, 08:25 - Ultimo aggiornamento: 08:27

Un corteggiamento serratissimo e non corrisposto, sfociato in un reato. È stato condannato ieri a un anno di reclusione Arcangelo Zuccalà, 78enne di origini calabresi, accusato di atti persecutori nei confronti di Giulia Bongiorno, avvocato penalista, senatrice della Lega dal 2018 e ministro per la Pubblica Amministrazione nel governo Conte I. L'uomo inviava lettere con richieste di fidanzamento rivolte all'ex ministro proprio all'indirizzo della sua abitazione.

LA VICENDA

I fatti risalgono all'autunno del 2019, quando Giulia Bongiorno era già senatore della Repubblica. Sono tre le buste inviate all'avvocato, tutte contenenti dei foglietti scritti a mano. «Ci siamo conosciuti a Palermo e poi rivisti due volte a Roma», scriveva Zuccalà. E ancora: «Ti amo perdutamente, vorrei incontrarti, fidanzarmi con te e iniziare una convivenza». Sono alcuni dei messaggi scritti a mano dall'ultrasettantenne e firmati con uno pseudonimo, indirizzati alla Bongiorno. L'uomo sosteneva che i due si fossero conosciuti in Sicilia, ai tempi delle scuole elementari: a duo dire, frequentavano lo stesso istituto, ma erano in due classi diverse. Un fatto escluso in partenza proprio dalla differenza di età dei due: lui è nato nel 1945, lei 20 anni dopo.



LA PERIZIA

L'uomo è stato sottoposto a perizia psichiatrica, ma è stato dichiarato capace di intendere e di volere. Aveva già altri precedenti per molestie. La difesa ha provato a chiedere l'assoluzione di Zuccalà sostenendo che Giulia Bongiorno, durante la sua deposizione, aveva affermato di non essersi rivolta a nessuno specialista dopo aver ricevuto le tre lettere e che la sua vita era continuata in modo normale: nessun trauma, quindi, a dire dei legali dell'imputato. Ma il giudice ha accolto la richiesta di condanna del pm a un anno di reclusione.

Proprio la Bongiorno, conosciuta per essere una paladina dei diritti delle donne in materia di violenza di genere, si è trovata ad essere una vittima. La senatrice, infatti, non solo è sempre stata promotrice delle nuove leggi in materia, ma è anche fondatrice, dal 2007 insieme alla conduttrice televisiva Michelle Hunziker, dell'associazione no profit "Doppia Difesa". Una onlus volta a sensibilizzare l'opinione pubblica e ad aiutare le vittime di discriminazioni, abusi e violenze. «Oltre che con gli aiuti legali e psicologici, Doppia Difesa è attiva sia sulla sensibilizzazione, abbiamo sempre detto che la violenza è anche un problema culturale, sia sul piano normativo: abbiamo sostenuto nel 2009 l'introduzione del reato di stalking, nuovo per l'Italia, e più di recente il cosiddetto Codice Rosso, che accelera l'adozione delle misure di protezione. Su questo specifico punto, abbiamo notato che non sempre viene rispettato e stiamo portando avanti un rafforzamento delle norme volte ad aiutare le donne subito dopo la denuncia», aveva dichiarato in un'intervista all'Huffington Post pochi giorni fa. E ancora, in un Tweet del 24 agosto 2021, la senatrice scriveva: «Lo stalking non è un corteggiamento. Il persecutore non è un innamorato da consolare». Un impegno dunque a 360 gradi, volto a proteggere e sostenere le donne e a dare una svolta alle leggi in materia di violenza. Leggi che, per quanto riguarda la sua vicenda, hanno portato alla condanna del suo stalker.