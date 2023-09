Giselda Torresan al Grande Fratello, chi è l'influencer operaia del Monte Grappa. E i suoi fan si dividono

Giselda Torresan al Grande Fratello. È lei, l'influencer operaia "del Monte Grappa", tra i concorrenti nip della prossima edizione del reality di Mediaset. 33 anni, trevigiana ma per metà bellunese, si è guadagnata il proprio spazio nei profili social partendo da zero macinando followers tra una camminata e l'altra tra vette, boschi, campagne con ritmi tali da far impallidire anche gli atleti professionisti. Dopo il turno in fabbrica, raggiunge il nonno Alfonso nella malga delle Bocchette e da lì parte con il suo trekking e il racconto social. Camminate in solitaria con cavalletto tascabile e autoscatto per immortalare i momenti più belli da condividere con i propri fan.

Giselda Torresan, chi è

Ed ora Giselda si appresta ad entrare nella casa più spiata d'Italia.

Lì sarà seguita non più solo dai suoi oltre 130mila followers di Instagram (numeri già molto importanti) ma anche da persone che non la conoscono. Riuscirà a convincerli a cliccare sul "cuoricino"? Tempo al tempo. Lo si scoprirà solamente quando varcherà la porta rossa. Il conto alla rovescia è già iniziato, il prossimo 11 settembre, prenderà il via il programma condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 con due puntate settimanali, il lunedì e il venerdì.

I fan divisi

Ma sono già tante le persone che hanno commentato la partecipazione di Giselda al programma. Pareri divisi. Da un lato c'è chi la trova "un'ottima opportunità per farsi conoscere". Dall'altro chi invece rumoreggia: "Non ti meritano". Tra i primi a darne notizia è stata la sindaca Annalisa Rampin: «In bocca al lupo a Giselda Torresan selezionata per il programma televisivo». Allegando l'emoticons del braccio di ferro. E anche nei commenti al suo post su Facebook, i cittadini dicono la loro, dividendosi. «Sono contento per lei ma questo format è l'esatto contrario di ciò che trasmetteva, vivere un mondo in solitaria e non quel mondo dove viene trasmesso un messaggio totalmente contrastante attraverso una luce impersonale e riflessa - scrive A.P. - il messaggio che lei trasmetteva era diverso dalle luci della ribalta e diverso da un copione già scritto da altri. Mi dispiace ma la sua genuinità è stata travolta da quel sistema che si vuole sostituire ai valori reali che lei impersonava. Comunque rispetto la sua scelta ma non la condivido assolutamente perché era l'esatto contrario di una società senza contenuti. Forse gli servirà a capire che il mondo che aveva scelto è migliore di quello che invece gli hanno proposto».