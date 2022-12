Giovanni Allevi in cura per il mieloma, il messaggio per i fan dall'ospedale

Martedì 6 Dicembre 2022, 19:45 - Ultimo aggiornamento: 19:49

Giovanni Allievi ha dedicato un messaggio pieno di amore per i propri fan direttamente dall'ospedale dove è in cura per la malattia, il mieloma: «Vi ringrazio con tutto il cuore per la miriade di messaggi che avete mandato mi faccio avvolgere dalla vostra energia, e questa energia mi da un grade coraggio per affrontare questa battaglia. Grazie dal profondo del cuore».

Giovanni Allievi, la lotta contro il mieloma

Il celebre compositore aveva rivelato solo pochi mesi fa ai propri fan di essere affetto da Mieloma e che a causa dei dolori della malattia non era più in grado di suonare il pianoforte. Però non ha smesso di comporre la sua musica.