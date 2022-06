Giovanni Allevi e il mieloma: «La mia battaglia è iniziata». E pubblica una foto con il busto

Giovanni Allevi e la sua malattia, il mieloma. «Con il cuore traboccante di gratitudine vi ringrazio immensamente per l'Amore che mi state donando! È iniziata la battaglia che mi ha portato nel nucleo più profondo della fragilità umana. Con voi la vincerò! Vi amo! Giovanni».

Così, su Twitter, il compositore torna sul social con un nuovo post in cui annuncia che è iniziato il percorso di cure per combattere il tumore e ringrazia i suoi fan per l'affetto e la vicinanza che gli hanno dimostrato.

Giovanni Allevi: «Ho un mieloma, dovrò combattere lontano dal palco»

Allevi pubblica anche una foto che lo ritrae di spalle con addosso un busto ortopedico. Su Twitter subito in tendenza "forza Giovanni": migliaia i commenti dei fan, tutti in supporto del pianista di Ascoli.