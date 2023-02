Giovanni Allevi, come sta? Lo sfogo social: «Ossa fratturate per sempre, a che serve combattere?»

Giovanni Allevi non sta bene, purtroppo, come lui stesso ha riferito alcuni giorni fa tramite una nota audio diffusa su Instagram per aggiornare i fan del suo stato di salute.

Lo scorso 18 giugno 2022, il 53enne pianista e compositore ascolano annunciava infatti la sua malattia, il mieloma multiplo: una rara forma di tumore che colpisce un'importante categoria di cellule del midollo osseo, le plasmacellule, responsabili della produzione di anticorpi per l'organismo.

Da allora Allevi non ha mai smesso di combattere per guarire. In tutto questo non mancano, però, momenti di grande sconforto: «Come sto? In tanti me lo chiedete. Non bene, è forse il periodo più difficile della mia vita. Ma le terapie stanno facendo il loro lavoro. Grazie a tutti per le manifestazioni di affetto - ha riferito in un post di Instagram l'artista - Il mieloma mi ha lasciato fratture ossee in diverse parti del corpo, in particolare le vertebre, alcune delle quali sono inoperabili e forse rimarranno doloranti per sempre. E allora mi chiedo cosa significhi combattere».

Giovanni Allevi e il mieloma, il post che fa sperare i fan: «Ce la stiamo mettendo tutta, aspettatemi»

Tra dolore e musica: «In arrivo nuove composizioni»

Oltre il dolore e lo sconforto, Allevi non vuole rinunciare a vivere e a comporre nuova musica. E ha annunciato che, nonostante la perdita dell'uso delle dita, presto farà ascoltare ai fan nuove creazioni.

«Le mie mani ora tremano per i farmaci, ma una musica nuova invade la mia mente in modo impetuoso ed io non ne perdo una nota. Ora è dolce, ora folle ed incomprensibile, sognante e riflessiva, metafisica. Non vedo l’ora di farvela ascoltare», ha riferito sempre il pianista sui social, senza smettere di ringraziare i fan per il sostegno. La sua lunga battaglia contro il mieloma continua.