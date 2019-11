Giorgio Tirabassi, da Distretto di polizia a Boris chi è l'attore romano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutti ricordano Giorgio Tirabassi anche e soprattutto per il ruolo dell'ispettore Roberto Ardenzi in Distretto di polizia. Tirabassi, 59 anni, nato a Roma nel 1960, ha avuto un infarto a Civitella Alfedena, in provincia de l'Aquila , dove stava assistendo a una proiezione del suo nuovo film "Il grande salto". Approdato nella compagnia di Gigi Proietti nel 1982, Tirabassi vi ha recitato per 9 anni.Nel 1996 ha partecipato al film La classe non è acqua. Nel 2000 il successo con la prima delle 11 stagioni della fiction Distretto di polizia, la serie più lunga di sempre in Italia, arrivata a 11 stagioni. Nel 2004 è stato Paolo Borsellino nel film in onda su Canale 5 e poi, nel 2007, ha recitato alla fiction Boris interpretando il direttore della fotografia Glauco. Nel 2008 è stato il professore Antonio Cicerino ne I liceali.