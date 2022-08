Venerdì 12 Agosto 2022, 14:15

Dopo più di dieci anni d’amore con Floribeth Gutierrez, Giorgio Mastrota si sposa. I due convoleranno a nozze a Bormio, in Valtellina, dove vivono da tempo. Natalia Estrada non ci sarà alle nozze Photo Credits: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

