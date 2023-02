Giorgia Soleri chiude (per ora) i suoi account social: «C'è ancora chi nega il mio dolore, basta»

Puoi combattere la tua battaglia, condividerla per aiutare chi quella risonanza non ce l'ha e magari lenire il dolore altrui. O semplicemente raccontare uno stato dell'arte che dice che ancora tanto si deve fare - e dire - a proposito di vulvodinia, neuropatia del pudendo o altre malattie spesso invisibili e neanche diagnosticate. Eppure c'è chi, come Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin e attivista sui social, è lo stesso vittima di haters (i soliti). Così nelle scorse ore dopo essersi sfogata in una storia, Giorgia ha chiuso i suoi account social da migliaia di follower sparendo sia da Twitter che da Instagram. I fan, neanche a dirlo, si sono scatenati alla ricerca dei motivi. Ma era stata lei stessa ad anticipare una decisione frutta certamente dello sconforto: «Ieri avevo dei programmi a cui ho dovuto rinunciare (a causa della malattia, ndr) e ora devo pure sorbirmi 'sta gente che dopo due minuti si sente in diritto di negare il mio dolore». Già, perché dopo anni di battaglie c'è ancora chi crede che ciò che Giorgia Soleri racconta sui social abbia un fine preciso, quello di farsi pubblicità. Sui social migliaia di messaggi avranno sicuramente dato un po' di conforto alla fidanzata del rocker più ambito del momento.

In Italia c’era Giorgia Soleri a parlarne, pur con tutti i limiti che può avere la divulgazione di un’influencer, ma un gruppetto di sfigate sedicenti femministe con l’ossessione di Damiano David è riuscito a bullizzarla con argomenti pretestuosi fino a farle lasciare i social. https://t.co/I3v4E2MseS — amy (@amymarched) February 2, 2023

«Da un po’ di tempo parlava della sua “endobelly” (il gonfiore addominale colpa dell'endometriosi, ndr) ricomparsa di recente e sono arrivate le solite haters a dirle che era solo ingrassata e quindi grassofobica (?) e/o accusarla di essere una mezza alcolizzata. Ha tenuto botta per un po’ ma da ieri ha disattivato sia Instagram sia Twitter, purtroppo», ha scritto una follower su Twitter spiegando l'accaduto.