Giorgia Soleri e Damiano, le foto della vacanza in Puglia e l'indizio sulla location (che non è sfuggito ai fan): ecco dove sono

Selfie insieme, facce divertenti, foto al mare, tra gli ulivi e addirittura in un supermercato. Sono gli scatti dalle vacanze in Puglia di Giorgia Soleri e Damiano dei Maneskin. Pubblicate sulle stories dei loro profili Instagram, le foto hanno già scatenato la caccia alla coppia vip in tutta la regione da parte dei fan.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto LA STORIA Giorgia Soleri: «Ho tentato il suicidio» SOCIAL Concerto dei Maneskin, Giorgia Soleri è guarita SALUTE Vulvodinia, svolta per la malattia di Giorgia Soleri IL TREND Instagram,da Ferragni a Soleri spopola il nude look L'ANNUNCIO Giorgia Soleri ha il Covid, a rischio il concerto dei... LA TESTIMONIANZA Giorgia Soleri e l'aborto a 21 anni: «Aggredita dalla...

Giorgia e Damiano dove sono in vacanza? L'indizio in una foto

Difficile dire dove si trovi esattamente la coppia Vip, ma tra le foto condivise due gli indizi che non sono sfuggiti ai fan. C'è chi ha riconosciuto alcuni luoghi come il supermercato in centro di Castellana Grotte. Un'altra foto postata da Giorgia mostra invece un'inconfondibile “friseddhra”, la frisella salentina, con sullo sfondo degli ulivi che lasciano intendere che la coppia si trovi nel Salento, forse impegnata in tour dell'area.

La vacanza in Puglia di Damiano e Giorgia

Mentre i fan li cercano un po' ovunque, i due si godono il meritato relax dopo un anno impegnativo. Lui dopo l'esibizione al Lollapalooza di Chicago, lei ha appena terminato il suo tour in Italia per la promozione per il suo libro di poesie "La signorina Nessuno" e il suo intervento da ospite al Giffoni Film Festival.

Giorgia su Instagram condivide foto con il compagno ma anche di paesaggi spettacolari, tramonti romantici e mare cristallino, Damiano pubblica meno e si limita a riproporre quello che condivide la sua fidanzata nelle storie. Un racconto delle vacanze molto simile a quello di tanti coetanei: che sia uno dei segreti del loro seguito? Le foto insieme in vacanza e i tanti selfie condivisi mostrano una coppia felice, unita e affiatata. Nessun'ombra dunque su possibili rotture.

Risolto l'infortunio di Damiano

Le foto smentiscono anche la possibilità di complicanze per l'infortunio alla spalla subito da Damiano che lo aveva costretto ad esibirsi con una borsa del braccio al Lollapalooza di Chicago. Insomma le foto rassicurano i fan: appare in perfetta forma e completamente guarito dall'infortunio.