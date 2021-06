Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin: «Sono bisessuale»

Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano David dei Maneskin, ha chiacchierato con i follower su Instagram della sua vita intima e privata e ha confessato: «Sono bisessuale». Fino a poco tempo fa in realtà non si sapevano che i due fossero fidanzati ed è stato proprio il cantante del gruppo trionfatore agli Eurovision a rendere nota la love story che va avanti da oltre 4 anni.

Un fan ha chiesto a Giorgia Soleri se l’ufficializzazione della relazione con Damiano David non fosse un po’ fuori dalla sua definizione di femminismo: Cosa c’è di non femminista? – ha risposto - Avere un fidanzato famoso non è femminista? O sarebbe stato più femminista nascondere per sempre una relazione (che voglio dire, è una cosa meravigliosa, non è che sto rubando a casa della gente) perché poi la gente ha da ridire sulla visibilità che è, ovviamente, aumentata?”.

Un altro follower ha chiesto se fosse omosessuale e lei non ha avuto problemi a rispondere: «No, non l’ho mai detto! Questa domanda mi arriva in continuazione, immagino che qualcuno abbia messo in giro questa voce. Comunque no, sono bisessuale!».