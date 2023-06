Giorgia Meloni, chi è l'omonima: l'influencer presa d'assalto dai messaggi. «Mi arrivano a tutte le ore»​

«No, non sono la politica». Anche se ha lo stesso nome e cognome. È l'omonima di Giorgia Meloni, un'influencer che conta oltre 87mila follower. «Seguitemi, sono simpatica», scrive nella bio del tuo profilo Tiktok. Cos'ha in comune con la premier? Entrambe vivono a Roma. Ma per il resto sono completamente differenti. Una è bruna, l'altra è bionda. La prima ha gli occhi scuri, l'altra chiari (celesti).

I commenti

Una vera e proria onda di commenti (e messaggi ricevuti “in direct”) sono arrivati alla donna fin dal giorno successivo alla vittoria delle elezioni.

Ma continuano ad arrivargliene. La tiktoker ha definito quel periodo "un vero e proprio incubo". Lo ha raccontato sul suo profilo ufficiale.

Messaggi a tutte le ore

Contattata dal Messaggero ha risposto: «Sto vivendo ancora questa situazione, ma è calata». In particolare non è come per il periodo successivo al risultato elettorale. Perché «lì erano davvero messaggi a tutte le ore».

Il voto

Un episodio inaspettato è accaduto all'influencer durante il voto. Lo spiega in un video della durata di circa due minuti. Da sottolineare che ha espresso la sua preferenza in Sardegna e non a Roma. «Questa vittoria è stata devastante, il peso delle elezioni l’ho sentito più io che lei. Partiamo dal voto. Prima che ti consegnano la scheda ti chiedono come ti chiami. Io inizialmente dico di essere Giorgia, poi la signora mi chiede il cognome e io: “Meloni”. Lei mi guarda e fa: “Puoi ripetere”. Io: “Sì, Giorgia Meloni”. E via grandi risate, tutti a ridere tranne me ovviamente. Poi iniziano a farmi le battute: “Quindi è ovvio che voti lei”. No, non ho votato Meloni, ma questo poco importa».

Il passato

Non è certo la prima volta che la giovane viene scambiata. “Sono stata abituata negli anni alle battute a scuola dei professori e degli amici - spiega nei video -. Però anche in estate, durante la campagna elettorale, è stato tutto assurdo, sono stata massacrata da messaggi tutti uguali. Anche da signore anziane che mi scambiavano per la vera Meloni o suoi fan politici che sottolineavano come esistesse solo una vera Giorgia Meloni”.