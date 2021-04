Giorgia, compie 50 anni: «Il tempo si piglia tante cose ma ai legami dà valore e il nostro è potente». Il messaggio per i fan

Auguri di Buon compleanno a Giorgia. “E poi....” pure la cantante, una delle più belle voci italiane, tutta d'un tratto diventa 50enne. Anche se rimane per molti la ragazzina che salì tremando sul palco dell'Ariston nel 1994 con la sua E poi... A fatica ci crede anche lei, ma è vero: fa 50 anni, ha verificato. «Verificato e quindi è oggi! j’amo fatta fiftyrounds... comunque il tempo si piglia tante cose ma ai legami dà valore e il nostro è potente da mó! Grazie grazie per questo affetto incredibile vi abbraccio tutti, io e i palloncini, ciao vado a piagne». Con queste parole d'affetto per i suoi follower oggi Giorgia apre la bacheca del suo Instagram, e già è a quota 2000 commenti.

è oggi! e sò fifty😳grazie grazie per questo affetto che dura! e che mi tengo stretto stretto ❤️ pic.twitter.com/Zsgw5z2bcs — giorgia (@Giorgia) April 26, 2021

