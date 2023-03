Gino Sorbillo e la pizza con farina di grillo: «È una porcheria che va contro la tradizione»

Dallo scorso gennaio l'Unione Europea ha dato l'ok alla vendita e diffusione di prodotti a base d'insetti. Particolare successo sta avendo la farina di grillo, molto ricca di proteine. Da qui nasce la provocazione del noto pozzaiolo napoletano Gino Sorbillo e della sua pizza margherita con farina di grillo. In un video postato sui social si può vedere Sorbillo offrire il suo prodotto ai clienti che appaiono perplessi dal sapore e dalla consistenza dell'impasto, addirittura qualcuno non ha il coraggio di assaggiarla.

Gino Sorbilla provoca con la pizza con farina di grillo

«Ho pensato di lanciare questa provocazione a difesa della pizza tradizionale. Mi auguro che in futuro nessuna pizzeria possa mai considerare questa farina come ingrediente, sarebbe la fine della pizza napoletana e italiana nel mondo. Io sono ovviamente per le innovazioni, di ogni tipo, ma la farina di grillo è inaccettabile: si tratta di una porcheria, una trappola di chi non sa cosa inventarsi» afferma deciso Sorbillo. Il pizzaiolo racconta di aver aspettato due settimane per avere la farina di grillo e di averla pagata 75 euro al chilo.