Ginevra Lamborghini, perché ha litigato con Elettra? L'ereditiera al Gf Vip: «Non ci parliamo da 3 anni»

La sua avventura al Grande Fratello Vip è cominciata da meno di 24 ore, ma il suo nome è già sulla bocca di tutti. Ginevra Lamborghini, cantante ed ereditiera, ha raccontato di essere in cattivi rapporti con la sorella Elettra, che non l'ha invitata nemmeno al suo matrimonio. Nella sua clip di presentazione ha spiegato: «Non abbiamo più rapporti dal 2019. Sono stata l’unica della nostra famiglia a non essere invitata al suo matrimonio. Ci soffro ma ho provato in tutti i modi a trovare un dialogo. Quando sarà pronta, sono qui».

Ginevra ed Elettra Lamborghini, perché hanno litigato?

Ma perche Ginevra ed Elettra Lamborghini hanno litigato? Al momento la motivazione esatta non è stata rivelata, ma qualcosa comincia già ad emergere. All'interno della casa del Gf Vip, confidandosi con alcuni coinquilini, la 29enne ha raccontato: «I miei ci hanno provato in tutti i modi, la cosa che penso è tutti dicono, il tempo passa e aggiusta le cose. Io non ci credo, penso quanto tempo sto sprecando. Io le scrivo ma mi ha bloccato ovunque, su Instagram, il telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. I miei ci hanno provato, non c'è niente, facciamo Natale separati dal 2019. Io non la vedo e non ho modo di parlarle dal 2019, ci ho provato a suon di lettere, tentativi».

Insomma, la causa del litigio è ancora ignota, ma pare che tutto sia nato per futili ragioni: «Il motivo non lo so neanche io - ha detto Ginevra - credo che non lo sappia neanche lei. È nata per una stupidaggine, non è che abbiamo avuto un litigio, abbiamo avuto una rottura netta».