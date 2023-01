Gina Lollobrigida, l'assistente Piazzolla rinuncia all'eredità? «Non prenderò neanche un centesimo, tutto al trust»

L'assistente di Gina Lollobrigida rinuncia all'eredità? «Non prenderò neanche un centesimo, ho già detto che desidero che la mia parte sia messa a disposizione per quello che sono i suoi desideri. Quindi anche questa mia parte sarà messa all'interno del trust» che ha voluto per promuovere le sua attività. Lo ha detto a La vita in diretta, su Rai 1, Andrea Piazzolla, ex segretario e factotum di Gina Lollobrigida, auspicando che altrettanto faccia il figlio dell'attrice, Milko Skofic.

«Visto che la volontà di Gina è molto chiara e che desiderava non lasciare nulla al figlio, quello che gli chiedo è di rispettare la volontà della mamma e di mettere anche la sua metà» nel Trust fiduciario che secondo le volontà dell'attrice dovrà portare avanti le sue opere, dice Piazzolla. «Io il dolore di Milko non l'ho visto» dice ancora parlando degli ultimi giorni dell'attrice e della sua morte. «Gli era stato consigliato di chiedere scusa alla madre e lui ha risposto di non dover chiedere scusa a nessuno» invece, dice concludendo la sua intervista, «io sono qui perché cerco di difendere una persona che in questo momento non ha più la possibilità di farlo e di parlare. Io faccio quello che avrebbe dovuto fare un figlio e lo farò sempre. Guai a chi me la tocca!».