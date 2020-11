«Te possino Mandrà, ci hai preso tutti in contropiede». Er Pomata-Enrico Montesano saluta così il suo compare Mandrake-Proietti, l'attore squattrinato di "Febbre da cavallo", film cult del 1976, una delle celebri parti interpretate da Gigi Proietti, morto oggi a Roma nel giorno del suo 80esimo compleanno.

«Come Alberto Sordi, Gigi Proietti è stato un re di Roma. Oggi scompare un pezzo di romanità», dice Montesano nel ricordare il grande attore. «Aveva una conoscenza della città profonda, come se avesse assorbito la terra, l'ambiente ed era capace di interpretarla. Tra le tante cose che è Febbre da cavallo è anche questo: la fotografia di una Roma sparita alla quale Proietti ha dato un contributo fondamentale. Con la sua vena ironica avrebbe tirato fuori il dialetto e intonato: "So contento di morire ma mi dispiace...'.

Febbre da Cavallo

E pensare che il ruolo di Bruno Fioretti detto Mandrake - per via delle innate doti trasformiste - era stato pensato inizialmente per Ugo Tognazzi dal produttore Roberto Infascelli (che propose la parte anche a Vittorio Gassman, il quale però rifiutò) che era rimasto molto colpito dalla prova dell'attore nel capolavoro Amici miei. Il regista Steno, però, su indicazione del collega Alberto Lattuada, preferì puntare su un giovane e semisconosciuto - almeno sul grande schermo - Luigi Proietti, così accreditato nei titoli di testa. E non sbagliò. Quel ruolo gli diede una grande popolarità rimanendogli attaccato - nonostante una carriera sfavillante tra cinema, teatro e tv - come una seconda pelle, tanto che oggi il popolo social, la sua Roma, lo ricorda così: «Ciao Mandrake».

Infascelli dovette arrendersi anche per il ruolo di Pellicci Armando detto Er Pomata (per via della brillantina copiosa sui capelli). Voleva infatti Carlo Verdone ma Steno impose Enrico Montesano, col quale aveva da poco finito di girare L'Italia s'è rotta e che godeva di una grande popolarità a quei tempi. Nello script iniziale, poi, il personaggio di Pomata aveva un ruolo minore nelle vicende raccontate. Furono i Vanzina (padre e figlio) a intuire che Mandrake necessitava non di una spalla bensì di un attore di pari livello, capace di tenere botta nei duetti.

Gigi, in fondo, era una Mandrake della comicità: poliedrico, trasformista. Passava dal cinema alla fiction, dal teatro alla tv. Instancabile, non si fermava mai: negli anni '70 direttore artistico del Teatro Brancaccio poi del Silvano Toti Globe Theatre, palcoscenico shakespeariano nel cuore di Villa Borghese, che guidava da 17 anni. E nel 2019 l'università degli Studi di Roma Tor Vergata gli conferì il titolo di Professore Emerito Honoris Causa. Stavolta se ne è andatao con un'ultima mandrakata.

