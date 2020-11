Gigi Proietti, funerali giovedi in diretta tv su Rai 1: dalle 10 puntata speciale di UnoMattina

Gigi Proietti, giovedì i funerali in diretta tv su Rai 1: dalle 10 puntata speciale di UnoMattina. La cerimonia funebre, che si terrà giovedì 5 novembre 2020, sarà celebrata all'interno della chiesa degli Artisti di piazza del Popolo, blindata per l'occasione. I funerali saranno strettamente privati e l'accesso alla chiesa sarà consentito solo ai familiari più stretti.

Sarà mamma Rai a trasmettere i funerali di Gigi Proietti. Il Servizio Pubblico cambia la programmazione, mettendo in palinsesto una puntata speciale di 'Unomattina', a partire dalle 10 in diretta, in collaborazione tra Rai1 e Tg1, per seguire le varie fasi della cerimonia funebre.

Lunedì nel tardo pomeriggio anche la sede Rai di Viale Mazzini ha reso omaggio all'attore romano proiettando sul palazzone del famoso cavallo la frase "Saremo sempre il tuo palco. Ciao Gigi".

Ancora non è chiaro se ci sarà la camera ardente, secondo quanto riferisce la Dire, il percorso del feretro prevede il passaggio davanti al Campidoglio e poi davanti al Globe Theatre di Villa Borghese, prima di raggiungere la Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo per la cerimonia religiosa.

L'area circostante Piazza del Popolo sarà controllata dalla forze dell'ordine per evitare la formazione di assembramenti.

La sindaca di Roma Virginia Raggi ha annunciato il lutto cittadino e l'intitolazione del Globe Theatre di Roma all'attore romano. Fino al giorno dei funerali il Colosseo e il Campidoglio saranno illuminati con una fotografia di Gigi Proietti

