Gigi Proietti, un anno fa l'addio: i "versacci" scritti per il Messaggero dal 2000 al 2015

Martedì 2 Novembre 2021, 11:44 - Ultimo aggiornamento: 11:49

Il 2 novembre 2020, giorno del suo ottantesimo compleanno, se ne andava all’improvviso il grande attore e regista romano La notizia sollevò in tutto il Paese un’ondata di emozioni ed affetto. Nel suo ricordo pubblichiamo alcuni “Versacci”, sonetti sapidi e divertenti scritti da Gigi Proietti per “Il Messaggero” dal 2000 al 2015.

APPROFONDIMENTI L'ANNIVERSARIO Il ricordo di Enrico Vanzina SPETTACOLI Foto SPETTACOLI Edoardo Leo: «Il mio documentario? Un atto di amore» LA FESTA PER I 140 ANNI Video SPETTACOLI Festa del Cinema, l'applauso interminabile

LA SIGNORA GIUNTA

Che disgrazzia chiamasse Maria Ggiunta!

Si tte ce ‘n’cazzi te capisco, eccome!

E cce lo so che l’hai presa de punta

a volemme sposa’: voi cambia’ er nome.

Ogni vorta che vai a quarche raduno,

a ‘na festa, a ‘na cena, e tu te credi

de passà inosservata, c’è quarcuno

che dice: “C’è la Giunta, tutti in piedi!”

Certo, nun è un ber vive, so’ d’accordo,

ciai un cognome che puzza d’assessore.

D’artro canto, però, te lo ricordo:

me chiamo Antonio Crisi, e c’è da crede

che da sposati diranno le signore:

“Ecco la Giunta in Crisi, tutti a ssede!”.

INTANTO COMINCIAMO

Sento sona’ er telefono. Rispondo.

Dice: ”Vorrebbe scrivere sur giornale?

Però mica l’articoli

de fonno…

E nemmeno le cose curturale…”

“Vabbè, che devo fa?”

“Lo spazio è stretto.

E dovrebbe tenesse

sur leggero.

Magari,perché no?, quarche sonetto…

Ce servirebbe tanto

ar Messaggero!

Ce piacerebbe arilegrà

er lettore.

Che a legge brutte nove d’ogni sorta

(Disgrazie, guere…)

je se strigne er core”.

Accetto co’ entusiasmo

e commozione!

Ma attenti che un sonetto, quarche vorta,

Po’ esse più pesante der cannone!

ER TEATRO

Viva er teatro,

dove è tutto finto

ma gnente c’è de farzo,

e questo è vero.

E ttu lo sai da prima,

si ss’è ttinto, Otello,

oppuramente è nero...

Nessun attore vero vô ffa’ ccrede,

spignenno forte

su l’intonazzione,

che è ttutto vero quello

che sse vede.

Lui vole fa’ vede’

ch’è ‘na finzione.

Si je tocca mori’

sopra le scene

è vero che nun more veramente

sennò che, morirebbe

così bbene?

Capiscilo da te,

famme er piacere:

si morisse definitivamente

nun potrebbe morì

tutte le sere!

ROMA È ‘NA SINTESI

Iersera, nun lo so

perché - succede -

m’è venuto da di’

“Roma è ‘na sintesi”.

E lo dicevo in tutta bonafede,

nun lo coprivo

entro a ‘na parentesi.

“Roma è bella ar passato

e ner presente!”

m’è parso ovvio

e pure un po’ banale.

È ‘na bella città sì, veramente

ma se te viene in mente Corviale....

Sintesi allor delle zozzerie

dei monumenti,

de le coruzioni

delle sincerità,

delle buscie.

Certo sì, ce sta er bello

e ce sta er brutto.

“Ma allora Roma

è sintesi de che?”

A coso... Roma è sintesi de tutto”.