Gigi D'Alessio esce con un nuovo disco dedicato a suo figlio: «Fare musica non è una gara. Sanremo? Ci torno se ho un progetto»

Gigi D'Alessio non ha dubbi: «Oggi i giovani hanno più paura di quanta ne avessimo noi alla loro età». Una paura che non va fa bene.​ «La mia esperienza - racconta in un'intervista a Il Giornale - mi dice che se, nel nostro mestiere, pensiamo solo al mercato, vuol dire che non pensiamo più alla musica». Ed è quello che sta succedendo, ed è quello che fa male alle nuove generazioni che soffrono se non riescono a ottenere streaming sulle piattaforme.

Gigi D'Alessio: «Ho paura per il terremoto a Napoli. Sanremo? Ora sono concentrato sul mio nuovo album»

Il nuovo disco

Ma tra Gigi e le nuove generazioni c'è una grandissima differenza.

Enorme. «Loro ricevono tutto velocemente, noi ogni piccolo mattone ce lo siamo costruito passo dopo passo capendo quale sia il valore e il peso di delusioni e sacrifici». Il successo Gigi se l'è guadagnato giorno dopo giorno e ora torna sul palco con un nuovo disco: "Fra". Un disco dedicato a Francesco, l'ultimo dei suoi sei figli. «E poi “fra” in napoletano - racconta ancora a Il Giornale - equivale a “bro” come gli amici e le amiche che hanno cantato in questo disco, da Alessandra Amoroso a Elodie. Infine è “fra” un disco e l’altro, visto che è il primo tempo di un progetto che avrà un seguito».

Con lui ci saranno anche le voci di Guè, Clementino e Geolier. «Guè è una sorta di fratello e Clementino e Geolier sono simboli della canzone napoletana. Quando ho cantato per la prima volta a Sanremo, oltre vent’anni fa, volevano quasi censurare i versi in napoletano della mia canzone. Oggi il napoletano è una lingua che si canta in tutta Italia».

Sanremo

Capitolo Festival di Sanremo. «Sanremo è tornato ad avere successo ed è visto dai giovani perché oggi ci trovi dai Ricchi e Poveri a Geolier». Questo vuol dire che con Carlo Conti torna anche Gigi d'Alessio? «Resta la più grande e bella vetrina della musica italiana, ma adesso penso al disco e al tour che ne segue non solo in Italia ma pure in Europa. Poi io credo che uno vada al Festival se ha un progetto. Per ora non ci penso ma faccio un grande in bocca al lupo a Conti».