Gigi D'Alessio, l'emozione per il figlio LDA in gara fra i big a Sanremo: «Orgoglioso di te»

Per la prima volta in gara fra i 22 big di Sanremo c'è anche LDA, figlio di Gigi D'Alessio ed ex allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi. Il papà del giovane cantante, che di Festival se ne intende, ha espresso tutta la sua felicità con un post sui social: «Le parole non bastano per descrivere la gioia di questo momento - scrive Gigi - Sempre più orgoglioso di te, Luca! Sarà un'altra indimenticabile tappa del viaggio meraviglioso che stai facendo. Ti amo, Papà».

LDA, all'anagrafe Luca D'Alessio, ha reagito con urla e salti di gioia di fronte al televisore quando Amadeus lo ha annunciato tra i 22 big in gara a Sanremo 2023. «Non ci credo!», ha urlato felice l'artista. Lda è poi corso a baciare il televisore dove compariva Amadeus collegato con il Tg1.

Sanremo 2023, la lista dei cantanti in gara

La lista dei 22 big che prenderanno parte al festival 2023 è stata annunciata oggi da Amadeus al Tg1. Ecco i nomi: Giorgia, Articolo 31, Elodie, Colapesce e Di Martino, Ariete, Modà, Mara Sattei, Leo Gassman, I Cugini di campagna, Mr Rain, Marco Mengoni, Anna Oxa, Lazza, Tananai, Paola e Chiara, Lda, Madame, Gianluca Grignani, Rosa Chemical, Coma Cose, Levante e Ultimo.