Gigi D'Alessio, l'amara assenza al concerto su Rai 1: c'entra Anna Tatangelo

Venerdì 14 Giugno 2024, 08:23

Su Rai Uno è tornato Gigi - Uno come te - L'emozione continua, il concerto evento di Gigi D'Alessio da Piazza del Plebisicito a Napoli, giunto ormai alla sua terza edizione e andato in onda su Rai Uno il 13 giugno dopo le bellissime serate del 7 e dell’8 giugno: più che ci c'era, a fare rumore è stato chi non c'era, a partire dall'ex compagna del cantautore napoletano, Anna Tatangelo. Ma quale sarà stata la reazione del pubblico di fronte alla non presenza della cantante? Per quale motivo si sta parlando tanto di lei per l'assenza in quel concerto che ha ripercosso i trentadue anni di carriera di Gigi D'Alessio. Non ci resta che andare a scoprire insieme come ha reagito il pubblico presente in piazza (e anche quello a casa).

