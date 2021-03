Gianni Morandi in ospedale "imboccato" dalla moglie Anna: «Abbiamo bisogno di chi ci ama»

Gianni Morandi posta una nuova foto sui suoi canali social, direttamente dall'ospedale in cui è ricoverato a seguito dell'incidente avvenuto nel giardino della sua abitazione. Nell'ultimo scatto di oggi, il cantante 76enne di Monghidoro, appare seduto sul letto della sua stanza, in compagnia della moglie Anna che lo assiste durante il pranzo. «24 marzo. Arriva sempre un momento in cui abbiamo bisogno di chi ci ama» scrive nel post Facebook. «Foto di Yash» aggiunge Morandi, non venendo meno alla sua firma social distintiva, con cui di volta in volta specifica l'autore dei contenuti che lo vedono protagonista.

Morandi ha riportato ustioni alle mani dopo essere caduto dentro le fiamme appiccate nel suo giardino per bruciare delle sterpaglie. Portato d’urgenza all’ospedale di Bologna, l’artista è stato poi trasferito al reparto grandi ustionati del centro Bufalini di Cesena. Già nei gioni scorsi Morandi aveva dilettato il suo grande pubblico social raccontando la sua convalescenza in ospedale. Dapprima la foto con medici e infermieri stretti intorno a lui in un abbraccio, poi il video diventato virale, in cui ringraziava con grande spirito la squadra di sanitari che lo ha assistito.

Ultimo aggiornamento: 15:17

