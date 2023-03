Gianni Minà, la camera ardente al Campidoglio. Gualtieri: «Giornalista straordinario». I funerali si terranno in forma privata

Gianni Minà aveva pensato a tutto, amava così tanto il suo lavoro da volerlo tutelare per tramandarlo, farlo godere a chi di certi personaggi e di certa epoca aveva solo lontanamente sentito parlare. Cosa resterà degli incontri mitici con il subcomandante Marcos, Mohammed Alì, Fidel Castro, il Dalai Lama, Diego Maradona e di quell'agendina tanto invidiata da Massimo Troisi, quell'eccezionale elenco di numeri in cui trovavi pure quello di Gesù? «Niente andrà perduto, proprio come lui stesso fino all'ultimo voleva: ha lavorato fino a pochissimo tempo fa per preparare tutto», dice all'ANSA Andrea Conforti, vicepresidente della Fondazione Gianni Minà, appena nata nel gennaio scorso.