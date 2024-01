La legge salvasuicidi e la storia di Gianmario Bertollo: «Per curare mio figlio malato accumulai debiti per 150 milioni: oggi aiuto la gente»

C'è stato un momento nella vita di Gianmario Bertollo in cui tutto sembrava andare per il meglio. Nato a Marostica, a 18 anni era l'orgoglio della sua famiglia: il primo a ottenere un diploma di scuola superiore e a raggiungere successi professionali importanti, come l’apertura della propria agenzia di promotore finanziario con 15 collaboratori. Poi il matrimonio e la nascita del figlio Giacomo, colpito da una malattia metabolica rarissima e costosa da curare, non riconosciuta dal Sistema Sanitario Nazionale. E quella stessa vita che, di colpo, prende una piega inaspettata.

I debiti sempre crescenti per pagare le cure e i medicinali per il figlio, la casa di famiglia che va all’asta, la vergogna del giudizio altrui (soprattutto quella del padre), la fine del matrimonio e la voglia di farla finita. La sua storia è al centro del documentario "Può solo andare meglio", prodotto da Giangi Foschini per Gika Productions e Brandos Film in associazione con Steps 2.0 srl, diretto dall’attrice e regista Francesca Della Ragione. Il documentario, presentato in anteprima nel corso dell’80esima Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e proiettato gratuitamente oggi, martedì 30 gennaio, al Cinema Caravaggio di Roma, racconta la caduta e la rinascita di Bertollo che con la società che ha fondato nel 2015 insieme alla nuova moglie Maria Sole, ha salvato più di 170 famiglie negoziando debiti per più di 82 milioni di euro

Partiamo dall'inizio, la nascita di suo figlio.

«Giacomo è nato con una malattia che si chiama Glicogenosi tipo 3 che causa il deficit di un enzima coinvolto nel metabolismo del glicogeno. Mio figlio non riusciva a metabolizzare gli zuccheri nel fegato e, a neanche un anno di vita, è arrivato a un passo dal trapianto. A quel tempo questa malattia non era tutelata dal sistema sanitario. Le cure, i ricoveri erano tutte a nostro carico: per curarlo abbiamo speso all'incirca 150 milioni dell'epoca».

Come ha fatto a sostenere queste spese?

«Ho fatto debiti, ho chiesto prestiti, avevo 10 prestiti in 10 banche diverse, guadagnavo bene come consulente finaziario ma ero un lavoratore autonomo, metà del mio stipendio anadva in tasse, metà per pagare le rate che avevo accumulato.

Non volevo ammettere di dover lasciare quel lavoro per cui mi ero impegnato tanto, magari avrei dovuto cercare un posto fisso ma non era facile».

Quanti debiti ha accumulato?

«L'agenzia delle entrate ha cominciato a pignorarmi le provvigioni. A una partita Iva, l'Agenzia delle Entrate può pignorare anche il 100%. Per 9 mesi non ho più percepito lo stipendio. Mi è stata pignorata la casa, è stata messa in vendita. Avevo un mutuo di 300 mila euro più altre 200 mila euro da dare all'Agenzia delle entrate».

Il matrimonio è finito e ha pensato al suicidio

«La mia ex moglie ha cominciato a soffrire di depressione, il matrimonio giorno dopo giorno si è sfasciato. La casa è stata affidata a lei, sono dovuto andare in affitto. Non avevo una visione del futuro, il lavoro andava male, c'è stato un momento in cui ho pensato che l'unico modo per risolvere tutti i miei problemi fosse farla finita. Pensavo a mio figlio, ai miei genitori anziani. Il mio migliore amico si era sucidato due anni prima, l'ho rtrovato io nel lago in cui si era gettato, avevo visto gli effetti che questa tragedia aveva avuto sulla famiglia. Non ho avuto il coraggio»

E cosa è successo?

«Durante gli ultimi anni del mio lavoro ho consciuto Maria Sole, una ragazza che è diventata poi mia moglie. Insieme siamo usciti da questa situazione, lei mi ha aiutato anche dal punto di vista economico. La casa è andata all'asta. Mi vergognavo, avevo paura di quello che avrebbe potuto pensare mio padre che aveva lavorato tutta la vita. E invece il giorno dell'asta è stato il giorno della svolta: mi sono liberato di un peso. Da lì è cominciata la mia nuova vita, gran parte dei debiti sono andati via.

Ma c'è stata anche un'altra svolta...

«Ho conosciuto la "Legge Tre”, approvata nel 2012 in ricezione di una direttiva europea e pensata per aiutare proprio le persone sovraindebitate, grazie a un commercialista. Una legge che all'epoca non era molto consciuta, nessuno sapeva bene come applicarla, e allora mi sono detto: proviamo a studiarla e a a capire come possiamo aiutare gli altri. Da lì è nata un'attività di consulenza che ci ha permesso di ripagare gli ultimi debiti. Sono nate altre due figlie, mio figlio Giacomo nel frattempo si è stabilizzato, ora sta bene, lavora negli Usa».

La legge Tre

«Adesso il mio impegno è aiutare gli altri. Oggi sono a capo della più grande società di consulenza in questa materia grazie a una legge dello stato, la legge salvasuicidi, che nessuno pubblicizza. Ci vorrebbe una pubblicità progresso per speigare alla gente che c'è questa via d'uscita. Oggi, in Italia, ci sono circa 8 milioni di persone sovraindebitate” e “in Italia quasi la metà dei suicidi è causata da ragioni economiche…e il rapporto suicidio/tentato suicidio è 1 a 4 (per ogni persona che viene a mancare sono 4 quelle che vengono salvate). In Germania questa legge porta fuori dal sovraindebiatmento 100 mila famiglie l'anno. E così in Francia. Dal 2015, io, mia moglie e oltre 40 collaboratori in tutta Italia, abbiamo aiutato più di 177 famiglie, negoziando debiti per più di 82 milioni di euro; attualmente la società ha oltre milleduecento pratiche in lavorazione, che aumentano di 50 ogni mese».

"Può solo andare meglio"

«Ciò che spero possa trasmettere questo documentario sono principalmente due cose: la prima è che anche in caso di sovraindebitamento esiste una via di uscita pulita e legale, basta chiedere aiuto; la seconda è che quando si tocca il fondo bisogna reagire, e non accettare passivamente quel che accade, pensando di non aver più potere sulla propria vita, o di non valere più nulla. Io ho lottato, ho cercato aiuto, mi sono rimesso in piedi e ho ripreso in mano la mia vita. Oggi posso dire di aver ritrovato il mio equilibrio e la mia serenità. E se ce l’ho fatta io, puoi farcela anche tu. Oggi quando vedo una persona che ha avuto la mia stessa storia e vedo nei suoi occhi tutto quello che ho passato io, vorrei abbracciarla e dirle con sicurezza: può solo andare meglio».

_______________________________________________________