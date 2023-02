Gianluca Grignani, la droga, gli attacchi di panico, il divorzio: chi è il cantante in gara a Sanremo 2023

Gianluca Grignani torna a Sanremo con la canzone "Quando ti manca il fiato". La sua prima volta al Festival, nel 1994 tra quelle che allora si chiamavano Nuove Proposte, è passata alla storia perché gli è bastata una canzone, "Destinazione paradiso", per conquistare il pubblico ed inaugurare una lusinghiera carriera. La sua ultima volta a Sanremo, l'anno scorso, ospite di Irama per duettare sulle note della sua "La mia storia tra le dita", è passata alla storia per le critiche piovutegli dalla rete: «Era ubriaco», era «strafatto» il commento tipo, «ero sotto cortisone, non stavo bene, senza non avrei potuto cantare» la sua spiegazione.

Chi è Gianluca Grignani

Gianluca Grignani nasce a Milano il 7 aprile 1972 (50 anni). È stato per molti anni sposato con Francesca Dall’Olio, e dalla loro relazione sono nati quattro splendidi figli (Ginevra, Giselle, Giosuè Joshua e Giona). La coppia si è separata nel giugno del 2020. Grignani ha sofferto molto a causa di ansia e attacchi di panico, dei “mostri” che lo hanno reso molto fragile.

In un'intervista di aluni anni fa ha dichiarato di aver fatto uso di droghe: «A far uso di cocaina ho cominciato da ragazzo. Perchè lo facevano gli altri, per divertimento, e soprattutto per la voglia di provare. Mi è sempre piaciuto provare di tutto, e l’ho fatto». Grignani ha raccontato di aver smesso e da allora si impegna per far sì che altri non commettano il suo stesso errore: «La cocaina è stato un errore tremendo - ha detto - una stron*ata».