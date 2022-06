Gianluca Gasbarri, ecco chi è il 31enne romano fotografo e alpinista morto sul Gran Sasso

È morto mentre scalava il Gran Sasso, Gianluca Gasbarri. Il 31enne fotografo romano era con un amico stamane e avevano deciso di arrampicarsi sul Corno Piccolo. I due avevano scelto di percorrere slegati la cresta nord est del Corno Piccolo, seguendo la via che parte dalla Madonnina e prosegue per la cima del Corno Piccolo, ma uno dei due, il secondo di cordata, al secondo tiro, ha perso la presa ed è volato giù per 50 metri sul versante nord del Corno Piccolo.