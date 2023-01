Gianfranco Amendolagine, hair stylist: «Caschetto e frangia a tendina tornano di moda, le scelte dei vip»

Caschetto e frangia a tendina tornano di moda, parla Gianfranco Amendolagine, uno dei più noti hair stylist italiani: "Nelle acconciature - dice - non si inventa più nulla, ma si attualizza il passato".



Ricordate il caschetto di Caterina Caselli, quel caschetto d'oro che l'ha resa celebre in tutto il mondo all'inizio della carriera? Beh, quell'acconciatura torna di moda. Parola di Gianfranco Amendolagine, l'hair stylist dei vip. "Si tratta senza alcun dubbio - spiega Amendolagine - del trend di stagione. Con le sue mille forme e con quel mix sensuale fra il glamour anni Venti e il minimalismo degli anni Novanta. Un mix sensuale certo ma anche esplosivo che si sta imponendo non solo fra le dive. Nel mio salone di Pino Torinese, la richiesta è altissima e devo dire che non mi dispiace. La trovo una soluzione adatta ai tempi. Nel nostro mestiere, non si inventa più nulla ma si può rendere attuale quello che è stato già sperimentato".

Gianfranco, con Giacomo Luciano, socio e non solo, opera dunque in Piemonte ma la sua vita è costellata da trasferte importanti: "La mia, anzi la nostra valigia - afferma Amendolagine - è sempre pronta. Siamo presenti in tutti i più importanti appuntamenti che si svolgono in Italia e all'estero: il Festival internazionale del cinema di Venezia e quello di Roma, ad esempio. Il che ci permette di venire a contatto con le principali star del momento, di cui ormai conosciamo vizi e virtù. Nella foto, siamo con Manuela Arcuri e di recente ci siamo occupati anche di , Ron Moss e Barbara De Santi. La cosa che mi impressiona sempre sono le attrici americane, con i loro capelli perennemente spettinati e ad onda. Uno stile particolare che, devo dire la verità, non vedo altrove".

Il polo delle attività, al di là delle trasferte, è senza dubbio Pino Torinese, dove tutto è nato: "Quando ho conosciuto Luciano che poi è diventato mio marito - spiega Amendolagine - non volevo che lui entrasse in una realtà già consolidata. Il mio desiderio era quello di costruire qualcosa insieme, qualcosa che rappresentasse entrambi. E così due settimane dopo esserci sposati, abbiamo inaugurato Gl'amour, il nostro salone. Questo accadeva nel 2018 e nemmeno la pandemia ci ha fermati. Siamo qui più forti e determinati di prima".

Artisti e imprenditori, dunque. Un connubio perfetto: "Ammiro da sempre la capacità di Gianfranco di affrontare le cose - dice Giacomo, il suo compagno sul lavoro e nella vita - Mio marito sa interpretare i fatti e, avendo studiato Psicologia all'università, capisce al volo i desideri di chi viene a trovarci e dei vip che incontriamo. Una capacità fondamentale per un hair stylist".

Ascoltare, capire e poi eseguire un'acconciatura a regola d'arte: "Sono le tre regole d'oro - sostiene Amendolagine. Solo così si può eseguire un buon lavoro. Io sono capace di ascoltare, ma sono poco propenso a fare chiacchiere. Di me racconto poco o niente. Della coppia sono la metà più lunatica. Anzi, lunare. Giacomo al contrario è molto solare e ha una capacità comunicativa fuori dal comune: lui le clienti le fa sentire come se fossero di famiglia. Diciamo che insieme, sotto questo punto di vista, ci completiamo alla perfezione. Il nostro salone è diventato, anche per le nostre qualità personali, un approdo sicuro. Al di là delle nostre capacità, che non dobbiamo essere noi a sottolineare, io credo che la chiave del nostro successo sia proprio nella fiducia che riusciamo ad instaurare con chi ci sceglie e continua a farlo dopo anni".

Ma cosa bolle in pentola in questo 2023 appena arrivato? Il trend è, come detto, il caschetto alla Caselli. Ma non solo. Fra i vip, tornano degli evergreen: "Sono nuovamente molto ricercati - conclude Luciano - i tagli scalati che andavano di moda negli anni Settanta e rispunta l'accoppiata capelli ricci con la frangia alla Farrah Fawcett. In particolare, in questo campo, è di grande tendenza la frangia a tendina. Nel corto, l'esempio è quello dell'attrice inglese Emma Watson, molto simile alla Giovanna d'Arco nel film del 1928 a firma di Carl Theodor. La verità è che nel nostro mondo, trovare novità è complicato. Direi impossibile. Ma rendere attuali acconciature di un tempo, quello sì. Quello è realizzabile. Si tratta della nostra sfida, quella che nobilita il nostro lavoro. Nella quotidianità, sul set o su palcoscenici importanti".