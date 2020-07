Giancarlo Magalli querela Marcello Cirillo: «Quelli che hanno bisogno di visibilità...». L'annuncio sui social

Giancarlo Magalli ha querelato Marcello Cirillo: «Quelli che hanno bisogno di visibilità...». L'annuncio sui social. Il conduttore dei Fatti Vostri dopo essere stato già denunciato da Adriana Volpe, passa all'attacco e dalla sua pagina Facebook annuncia di aver querelato il suo ex compagno di viaggio. Ma andiamo con ordine.

leggi anche > Marefestival, a Pupi Avati il premio Troisi: «Sto per girare un nuovo film con Renato Pozzetto»​

In una recente intervista Marcello Cirillo, ex collega e musicista de I Fatti Vostri, aveva definito Giancarlo Magalli come una persona "cattiva" e si è sin da subito schierato dalla parte di Adriana Volpe. Questa volta però Magalli ha deciso di passare alle vie legali e lo ha fatto annunciandolo sulla sua pagina Facebook: «Perché non è che tutti quelli che hanno bisogno di visibilità debbono per forza cercarla parlando male di me, mentendo, per finire sui giornali». Inoltre sempre su Facebook Magalli ha detto di aver letto solo menzogne sul suo conto: «A parte che sono cattivo - spiega il conduttore - ha scritto che ho cacciato Adriana (e non è vero) e che ho cacciato lui (e non è vero). Io non ho mai cacciato nessuno in vita mia e non ho nemmeno il potere di farlo. Se avessi avuto quel potere, che attiene solo alla direzione artistica (autori, regista, capo struttura, direttore di rete), se potessi cacciare chiunque a mio piacimento quattro e quattr’otto, Adriana, con la quale non sono andato d’accordo da subito, sarebbe restata otto anni? E in più si permette di dire che ironizzavo sul Parkinson di mia madre dicendole che poteva suonare le maracas, Dipingendomi come un figlio cinico e spietato. Allora, intanto mia madre non ha mai avuto il Parkinson, e poi la battuta delle maracas la fece da noi in studio Bruno Lauzi, che il Parkinson lo aveva purtroppo, ironizzando su se stesso. E lui lo sa bene».

Ultimo aggiornamento: 11:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA