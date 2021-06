Giancarlo Magalli lascia “I Fatti Vostri”: «Ma non mi hanno fatto fuori. Ho scelto io, ecco perché». Al suo posto Anna Falchi

Giancarlo Magalli, conduttore de “I Fatti Vostri” lascerà la trasmissione e sarà sostituito da Anna Falchi. In un'intervista su Fqmagazine, l'ex conduttore ha detto di non essere stato “fatto fuori” da qualcuno ma l'addio a “I Fatti Vostri” è frutto di una sua scelta: «Sono io che ho chiesto di non rifare più I Fatti Vostri perché sono stanco. Io non sono preoccupato, sono contento. È stato fatto quello che volevo, sono felicissimo».

Giancarlo Magalli lascia I Fatti vostri: chi dovrebbe sostituirlo

L'addio dopo anni

Stando all'intervista Magalli avrebbe chiesto da tempo al direttore di Rai2, Ludovico Di Meo, di lasciare il programma. C'è anche spazio per una punta di nostalgia, sono infatti passati trent’anni da quando Magalli è alla conduzione, si tratta di circa 4 mila puntate filate e di quasi 10 mila interviste: «alcune anche di un certo peso, storie che ti restano dentro». Quest’ultimo anno con la pandemia non è stato facile per Magalli portare avanti “I Fatti Vostri” ma nonostante tutto il conduttore non si è mai assentato da quello studio vuoto e senza pubblico da più di un anno.

Nessun malumore dietro le quinte

Uno dei primi ad essere informati dell'addio di Magalli a “I Fatti Vostri” è stato il regista Michele Guardì è stato il primo ad essere informato che a detta di Magalli avrebbe capito la situazione ma avrebbe rifiutato la possibilità di un passaggio graduale. Smentiti invece, all'interno dell'intervista possibili malumori dietro le quinte che avrebbero accompagnato l'addio del conduttore: «Con Sottile non ci sono mai stati malumori, devo dire che quello che fa lo fa anche bene».

Il futuro di Magalli

Ora per l'ex conduttore si prospetta un futuro all'interno di un quiz di Rai2 al quale Magalli ha detto di stare lavorando, che si promette come un'occasione di relax più che un lavoro: «è un quiz carino. È una vacanza per me, una cosa divertente. Ha avuto già successo in altri paesi dove è stato testato, è un quiz sulla lingua italiana». Magalli nega poi la possibilità di fare l'opinionista al Grande Fratello Vip e parla delle offerte ricevute dopo il suo addio: «Non farò l’opinionista con la Volpe (ride, ndr). Devo dire che da quando si è saputa questa cosa ho ricevuto molte proposte sia in Rai che da altre aziende. Mi hanno proposto fiction, pubblicità, varietà. Questo mi fa piacere, voglio scegliere con calma qualcosa che mi diverta».

